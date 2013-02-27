Симоненко: Держпрограма активізації спрямована на підтримку олігархів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після розширеного засідання уряду.

“Мене дуже непокоїть, що ця програма більшою мірою сьогодні спрямована на те, аби в черговий раз підтримати олігархів, і 300 млрд, які передбачаються, то це, в принципі, піде на підтримку лише тих крупних підприємств, власниками яких і сьогодні є магнати й олігархи”, - заявив П.Симоненко.

Він висловив незадоволення цим і зазначив, що влада сьогодні не доповіла по суті про джерела фінансування, терміни реалізації програми і про те, хто відповідальний за її результати.

Також П.Симоненко сказав, що коли ця держпрограма надійде в парламент, буде проведено більш глибокий її аналіз.

“І обов’язково, як я і обіцяв у своїй заяві, розглянемо питання про те, вносити чи не вносити резолюцію про недовіру владі”, - сказав лідер комуністів.

Крім того, на його думку, влада давно мала би “декого” звільнити з посад. “Тих, хто ганьбить на міжнародному рівні Україну”, - сказав П.Симоненко.

На цю тему: Уряд визначив 5 пріоритетів на 2013-2014 роки

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, Кабмін схвалив Державну програму активізації економічного розвитку на 2013-2014 роки.

За словами прем’єр-міністра Миколи Азарова, сумарна вартість програми активізації економічного розвитку становитиме приблизно 380 млрд грн.

Він зазначив, що джерелами фінансування програми є державний і місцевий бюджети, кошти міжнародних фінансових організацій, нові механізми державних гарантій, які впроваджувалися цього року, й приватні інвестиції, а також власні кошти підприємств.