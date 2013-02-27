Уряд визначив 5 пріоритетів на 2013-2014 роки

За час роботи над документом автори Держпрограми провели ряд переговорів з Міжнародним валютним фондом, Світовою організацією торгівлі щодо перегляду митних ставок, представниками європейських структур, результатом яких стало чітке розуміння того, що рік буде складним як для вітчизняної, так і для світової економіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, противагою непростих зовнішніх умов і повинна, на думку розробників, стати Держпрограма активізації економіки. План дій, які забезпечать її реалізацію, базується на п'яти ключових пріоритетах. Їх перелік включає підвищення конкурентоспроможності економіки, покращення інвестиційного клімату, підтримку національного товаровиробника, розвиток високотехнологічних секторів, структурні реформи та нарощування експорту. При цьому основою для подальших стратегічних реформ стане макроекономічна стабільность, без якої неможливо вирішити проблему забезпечення сталого економічного зростання.

Реалізація економічної урядової стратегії, відповідно до Держпрограми активізації економіки, дасть можливість забезпечити збільшення реального ВВП на 2,5 - 3,4% в 2013 році і на 3,0-4,0% в 2014 році. Якщо говорити про макроекономічні показники, то в планах уряду забезпечити підтримку оптимального рівня інфляції в межах 5-6%, дефіциту державного бюджету в межах 3,2% ВВП, граничного обсягу державного боргу на рівні 30,6% ВВП.