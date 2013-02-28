Прокурор: ніхто не буде хапати і завантажувати Тимошенко в автомобіль

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко не відмовляється давати покази у справі про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня, але поки що їх не надавала.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила заступник начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лілія Фролова.

«Вона категорично не відмовляється від надання показів. З однієї сторони, вона говорить, що вона готова їх надати, з іншої, що не готова за станом здоров’я», - сказала Л.Фролова.

Вона додала, що надання показів є правом підозрюваної, а не її обов’язком.

“Надання слідству показів - це теж її право, і для повноти слідства нам би хотілось отримати ці покази... Будемо сподіватися, що вона надасть покази. Але якщо це право вона не використає декілька разів, на цьому буде поставлена крапка”, - зазначила представник державного обвинувачення, пояснивши, що таким чином досудове провадження у справі буде закінчено.

Разом з тим Л.Фролова запевнила, що слідство застосовує всі методи для того, щоб права Ю.Тимошенко були дотримані. Прокурор наголосила, що ніхто не буде “хапати і завантажувати Тимошенко” в автомобіль, щоб доставити її до суду на допит свідка, оскільки всі розуміють, що такі дії будуть використані проти слідства.

Водночас Л.Фролова наголосила, що на сьогодні захист Ю.Тимошенко, так само як і сама підозрювана, навмисно затягують розслідування справи. На переконання слідчих, підозрювана не хоче брати участь в розслідуванні справи і в її розгляді у суді.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Віктор Пшонка 18 січня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком навмисного вбивства Є.Щербаня з корисливих мотивів.

Печерський районний суд Києва за клопотанням сторони звинувачення почав 13 лютого проведення слідчих дій у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня. Суд допитав двох свідків - Ігоря Мар’їнкова і Сергія Зайцева. Допити проходили за відсутності Ю.Тимошенко, яка вимагала від суду забезпечити її присутність на судових засіданнях. Разом з тим у ДПтС заявляли, що Ю.Тимошенко відмовлялась бути присутньою на допитах.

Допит наступного свідка у Печерському суді заплановано на 4 березня.