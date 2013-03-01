Янукович розповів, яким чином Україна скоротила газову залежність

«Торік ми наростили обсяг капітальних вкладень у власний видобуток вуглеводнів до 11 млрд грн», - сказав В.Янукович.

Також Президент зазначив, що таким чином Україна скоротила газову залежність, знизивши імпорт природного газу з 45 млрд куб. м до 33 млрд куб. м.

«На практиці ми скоротили газову залежність, і зробили це без конфліктів з нашими партнерами, без зайвих потрясінь», - зазначив глава держави.

«Це дуже непроста проблема, яка нам дісталася у спадок. Як відомо, наші попередники залишили нам контракт, за яким газ для України має найбільшу ціну в Європі», - додав В.Янукович.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, видобуток природного газу в Україні за підсумками 2012 року скоротився порівняно з 2011 роком на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м

Ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м (з 426 дол. за тис. куб. м).

Середньорічна ціна на російський газ, закладена в Державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

Україна в січні поточного року імпортувала газ, який практично повністю поставляється з Російської Федерації, за ціною 426,16 дол. за 1 тис. куб. м.