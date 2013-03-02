Льовочкін розповів, про що в понеділок говоритимуть Янукович і Путін
Президент України Віктор Янукович під час зустрічі 4 березня з Президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити співпрацю між країнами в енергетичній, торговельно-економічній та науково-технічній сферах.
Про це повідомив керівник Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.
Зокрема, він нагадав, що В.Янукович перебуватиме у Російській Федерації з робочим візитом.
«Під час зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним глава держави планує обговорити комплекс питань українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній, торговельно-економічній та науково-технічній сферах», - сказав С.Львочкін.
Також, за його словами, увага приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.
Як повідомляв УНІАН, попередній візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.
Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці. Зокрема – напрацювання взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом.
«Однак для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв`язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.