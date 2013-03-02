Льовочкін розповів, про що в понеділок говоритимуть Янукович і Путін

Про це повідомив керівник Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема, він нагадав, що В.Янукович перебуватиме у Російській Федерації з робочим візитом.

«Під час зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним глава держави планує обговорити комплекс питань українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній, торговельно-економічній та науково-технічній сферах», - сказав С.Львочкін.

Також, за його словами, увага приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.

Як повідомляв УНІАН, попередній візит В.Януковича до Росії планувався на 18 грудня 2012 року, проте був перенесений.

Тоді прес-служба Президента України відзначала, що темами зустрічі Президентів України і Росії визначено актуальні питання українсько-російської співпраці. Зокрема – напрацювання взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом.

«Однак для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв`язку з цим сторони домовилися про перенесення термінів візиту», – відзначили в прес-службі.