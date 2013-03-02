Батьківщина хоче саджати за брехню в деклараціях

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Як йдеться у повідомленні, законопроекти стосуються вдосконалення трудового законодавства для подолання безробіття, боротьби з корупцією, реформування системи житлово-комунального господарства для забезпечення її ефективності та встановлення справедливих тарифів, забезпечення населення України газом вітчизняного видобування, гарантування доступної та якісної медичної допомоги, а також підтримки материнства.

Так, внесено законопроекти: про встановлення кримінальної відповідальності за подання завідомо неправдивих відомостей у декларації про доходи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№2434); про запровадження обов’язкового продажу корпоративних прав після призначення чи обрання на посаду держслужбовця (№2429); про визначення правових та економічних засад здійснення закупівель товарів (№2443); щодо забезпечення трудових прав молоді (№2433); про посилення відповідальності за порушення законодавства про оплату праці (№2423); про посилення відповідальності роботодавців за прояви дискримінації у сфері праці (№2427); про зменшення ставки єдиного податку для сімейних підприємств (№2441); про скасування впроваджуваної владою реформи медицини та відновлення мережі закладів охорони здоров’я (№2424); про встановлення прав пацієнтів у відповідності до положень Європейської хартії прав пацієнтів (№2438); про встановлення кримінальної відповідальності за виготовлення фальсифікованих медичних виробів або медтехніки (№2436); про впровадження механізму постійного моніторингу цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що включені до обов’язкового мінімального асортименту соціально орієнтованих засобів (№2432); про Концепцію підвищення енергоефективності у сфері житлово-комунального господарства (№2442); про формування нової схеми розрахунків за надані житлово-комунальні послуги (№2440); про порядок постачання природного газу населенню України (№2437); про приведення чисельності правоохоронних органів у відповідність до європейських стандартів (№2428); про припинення функціонування Державного земельного банку для унеможливлення нерегульованого продажу земель державної власності (№2425); законопроекти про соціальні гарантії матерям (№№2430, 2431, 2435).

Як повідомлялося, раніше «Батьківщина» та інші опозиційні парламентські фракції на виконання своїх передвиборчих програм спільно внесли до Верховної Ради законопроект про імпічмент Президента, пакет законів щодо боротьби з корупцією, проект закону про вищу освіту, щодо скасування необґрунтованих пільг для посадових осіб, а також щодо приведення до європейських норм судової системи та кримінальної юстиції.