Опозиція вимагає від Рибака позбавити мандатів 11 сумісників із ПР (список)

Причиною для цього Княжицький називає поєднання цими депутатами роботи у ВР з веденням приватного бізнесу.

"У нас же немає вибіркового правосуддя! Та й ці депутати не просто десь там адвокатське посвідчення забули, а конкретно і офіційно бізнесом займаються", - наголосив Княжицький у своєму блозі на Українській правді.

"Доступ до даних Єдиного державного реєстру (ЄДР) відкритий на сайті. Як видно з даних ЄДР, серед депутатів, що входять до складу фракції ПР, є цілий ряд діючих приватних підприємців. Станом на 05.03.13 ЄДР засвідчує факти, що діючими приватними підприємцями є такі народні депутати (або принаймні особи, які мають такі самі ПІБ, як і депутати)", - написав він.

Депутатами-сумісниками, за словами Княжицького, є:

Біловол Олександр Миколайович, який навіть не перебуває в процесі припинення діяльності.

Бондар Віктор Васильович перебуває в стані припинення підприємницької діяльності

Герега Олександр Володимирович - в стані припинення підприємницької діяльності

Горохов Сергій Олександрович - в стані припинення підприємницької діяльності

Грушевський Віталій Анатолійович - в стані припинення підприємницької діяльності

Ничипоренко Валентин Миколайович - в стані припинення підприємницької діяльності

Повалій Таїсія Миколаївна - в стані припинення підприємницької діяльності

Риженков Олександр Миколайович - в стані припинення підприємницької діяльності

Семенюк Артем Олексійович - в стані припинення підприємницької діяльності

Шаблатович Олег Миколайович - в стані припинення підприємницької діяльності

Шаповалов Юрій Анатолійович - в стані припинення підприємницької діяльності