Опозиція вимагає від Рибака позбавити мандатів 11 сумісників із ПР (список)
Бютівець Микола Княжицький просить спікера ВР Володимира Рибака та голову регламентного комітету Володимира Макеєнка подати до суду подання про позбавлення повноважень 11 депутатів з Партії регіонів.
Причиною для цього Княжицький називає поєднання цими депутатами роботи у ВР з веденням приватного бізнесу.
"У нас же немає вибіркового правосуддя! Та й ці депутати не просто десь там адвокатське посвідчення забули, а конкретно і офіційно бізнесом займаються", - наголосив Княжицький у своєму блозі на Українській правді.
"Доступ до даних Єдиного державного реєстру (ЄДР) відкритий на сайті. Як видно з даних ЄДР, серед депутатів, що входять до складу фракції ПР, є цілий ряд діючих приватних підприємців. Станом на 05.03.13 ЄДР засвідчує факти, що діючими приватними підприємцями є такі народні депутати (або принаймні особи, які мають такі самі ПІБ, як і депутати)", - написав він.
Депутатами-сумісниками, за словами Княжицького, є:
Біловол Олександр Миколайович, який навіть не перебуває в процесі припинення діяльності.
Бондар Віктор Васильович перебуває в стані припинення підприємницької діяльності
Герега Олександр Володимирович - в стані припинення підприємницької діяльності
Горохов Сергій Олександрович - в стані припинення підприємницької діяльності
Грушевський Віталій Анатолійович - в стані припинення підприємницької діяльності
Ничипоренко Валентин Миколайович - в стані припинення підприємницької діяльності
Повалій Таїсія Миколаївна - в стані припинення підприємницької діяльності
Риженков Олександр Миколайович - в стані припинення підприємницької діяльності
Семенюк Артем Олексійович - в стані припинення підприємницької діяльності
Шаблатович Олег Миколайович - в стані припинення підприємницької діяльності
Шаповалов Юрій Анатолійович - в стані припинення підприємницької діяльності