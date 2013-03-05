Прихильники Батьківщини пікетують ВАСУ

Близько 150 прихильників «Батьківщини» пікетують будівлю Вищого адміністративного суду України на вулиці Московській у Києві, який сьогодні о 14.00 розпочне розгляд подання голови Верховної Ради України Володимира Рибака щодо можливості позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, люди тримають прапори партії “Батьківщина”, а також банери з написом “Стоп диктатурі”.

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Вхід до суду на даний момент охороняють близько 20 працівників міліції, зокрема, близько 10 спецпризначенців. Також посилено охорону всередині будівлі суду.

Сьогоднішнє засідання суду за аналогічним поданням щодо представника Партії регіонів Андрія Веревського, яке розпочалось о 10.00, також проходило під посиленою охороною. Зокрема, безпосередньо у залі суду перебувало 6 працівників спецпідрозділу “Грифон”, ще близько 10 працівників міліції перебували у холі будівлі суду.

На даний момент до суду прибули декілька опозиційних депутатів, охорона допустила їх у будівлю суду.

Натомість близько 20 журналістів стоять під дверима ВАСУ. Незважаючи на те, що засідання суду є формально відкритим, представників ЗМІ та інших охочих потрапити до зали суду охорона поки що не допускає.