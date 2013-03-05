Суд не захотів розглядати справу ЄЕСУ без Тимошенко і її захисників

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив головуючий суддя Костянтин Садовський з огляду на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, а також її захисників Сергія Власенка та Євгенії Тимошенко.

Суддя також постановив за клопотанням прокурорів направити до ЦКЛ “Укрзалізниці” запит з проханням Ю.Тимошенко висловитися з приводу можливості її участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Під час судового засідання, зважаючи на відсутність підсудної, прокурори і захисники наголошували на неможливості продовження слухання справи.

Крім того, адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк підкреслив, що його підзахисна не писала відмови від участі в суді у справі ЄЕСУ.

Захисник Андрій Кожем’якін додав, що такої відмови “не існує в природі”. На його думку, справа ЄЕСУ - політично вмотивована, її ініціювали, “щоб дискредитувати Тимошенко”.