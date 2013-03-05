Тимошенко до суду у справі ЄЕСУ сьогодні не повезуть

Як передає кореспондент УНІАН, повідомив журналістам начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

Він наголосив, що Ю.Тимошенко повторно не дала прямої відповіді на питання, чи бажає вона бути доставленою до суду.

“Ситуація не змінилася. У суд вона не їде. Вона не відповіла на жодне питання. Вона не дала ствердної відповіді”, - сказав І.Колпащіков.

Він наголосив, що розмова з Ю.Тимошенко проходила у присутності її захисників.

За словами начальника колонії, поведінка та слова екс-прем’єра були сприйняті, як відмова від участі у судовому засіданні.

“Все це ми говорили у присутності її захисників. Вони були попереджені, що ми складаємо акт про відмову”, - сказав І.Колпащіков.