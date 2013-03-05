ВАСУ долучив до справи документ про те, що Власенко не є адвокатом

У Вищому адміністративному суді України розпочався розгляд так званої «справи Власенка» без участі самого Сергія Власенка. Його захисниками виступають Микола Титаренко та лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, ВАСУ задовольнив прохання А.Яценюка щодо долучення до матеріалів справи документу, згідно з яким С.Власенко не значився у реєстрі адвокатів на момент проведення Регламентним комітетом Верховної Ради України «фальшивого» засідання, де було сфабриковано рішення про позбавлення С.Власенка депутатського мандату начебто «за сумісництво».

А.Яценюк висловив сумнів у тому, що у представника Верховної Ради України є хоча б якісь факти на користь позову спікера Володимира Рибака про позбавлення мандату та розцінює цей позов як "незаконний, безпідставний, що базується на сфальшованому рішенні Регламентного комітету".

Лідер фракції «Батьківщина» впевнений, що ніяких підстав для позбавлення С.Власенка депутатського мандату немає та провів аналогію з тим, що неможливо оштрафувати людину з правами водія, в якої немає автомобіля.