Кожем’якін: Тюремники психологічно тиснуть на Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це після відвідання Ю.Тимошенко у харківській лікарні „Укрзалізниці” сказав її захисник, народний депутат Андрій Кожем`якін.

Він зазначив, що Ю.Тимошенко не надавала тюремникам усної чи письмової відмови від участі в судових засіданнях.

Однак, за його словами, і напередодні судового засідання у Києві по допиту свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня, і напередодні засідання харківського суду у справі ЄЕСУ, тюремники неодноразово вимагали від Ю.Тимошенко викладення її позиції щодо доставки до суду, тисли на неї.

Захисник нагадав, що Ю.Тимошенко – ув`язнена, тому, згідно із законом, самостійно не вирішує питання, їхати їй до суду чи ні. Водночас законодавство України говорить про те, що проводити будь-які слідчі дії з людиною, яка перебуває на стаціонарному лікуванні, заборонено, зауважив він.

Говорячи про результати сьогоднішньої зустрічі з Ю.Тимошенко, А.Кожем`якін зазначив, що вони обговорили методи захисту у справі Є.Щербаня.