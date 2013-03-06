ВАСУ сьогодні вирішуватиме, чи позбавляти Власенка мандата
08:58, 06 березня 2013Політика
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Вищий адміністративний суд України сьогодні о 10.00 продовжить розгляд подання голови Верховної Ради Володимира Рибака щодо позбавлення члена фракції “Батьківщина” Сергія Власенка депутатських повноважень.
Власенко сьогодні може залишитися без мандата
Учора ВАСУ оголосив перерву у засіданні, оскільки задовольнив клопотання захисників С.Власенка про витребування у слідчих у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня інформації, у якому саме статусі у цій справі перебуває С.Власенко.
Також суд погодився витребувати з Єдиного державного реєстру інформацію про терміни, коли С.Власенко здійснював адвокатську діяльність.
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