ВАСУ сьогодні вирішуватиме, чи позбавляти Власенка мандата

Учора ВАСУ оголосив перерву у засіданні, оскільки задовольнив клопотання захисників С.Власенка про витребування у слідчих у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня інформації, у якому саме статусі у цій справі перебуває С.Власенко.

Також суд погодився витребувати з Єдиного державного реєстру інформацію про терміни, коли С.Власенко здійснював адвокатську діяльність.