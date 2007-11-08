Саакашвілі призначив дострокові президентські вибори

Дострокові президентські вибори в Грузії відбудуться 5 січня 2008 року. Про це заявив Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, передає РІА “Новости”.

"Дострокові президентські вибори відбудуться 5 січня", - сказав він сьогодні в телезверненні до народу.

"Я із власної волі вже другий раз йду на скорочення свого президентського терміну, й роблю я це, оскільки вважаю, що Грузія демократична країна. Я вважаю, що 5 січня буде демонстрація волі народу", - заявив М.СААКАШВІЛІ.

За словами Президента, він "дає шанс опозиції довести свою силу".

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада у Грузії проходили масові акції протесту, організовані опозицією. 7 листопада поліція почала розгони демонстрацій з використанням водометів, сльозогінного газу та пластикових куль, а в ніч з 7 на 8 листопада Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ввів на всій території Грузії надзвичайний стан терміном на 15 діб, в ході якого заборонено проводити мітинги та демонстрації, випускати інформаційні повідомлення про ситуацію в Грузії на всіх теле- і радіоканалах, крім Громадського телебачення. М.СААКАШВІЛІ заявив про причетність Росії до масових акцій протесту в Грузії.

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК терміново направив до Грузії свого Спеціального представника Костянтина ЄЛІСЕЄВА.