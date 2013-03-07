Опозиція вимагає від ГПУ та МВС покарати депутатів за Власенка

Як повідомили УНІАН у прес-слжбі ВО “Батьківщина”, відповідні колективні звернення за підписами народних депутатів Андрія Пишного, Валерія Карпунцова, Ігоря Швайки, Володимира Бойка, Арсена Авакова, Едуарда Гурвіца та Анатолія Диріва були направлені у вівторок, 5 березня.

Депутати нагадують, що на основі нібито висновку Регламентного комітету від 27 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак подав адміністративний позов до ВАСУ про дострокове припинення повноважень народного депутата Сергія Власенка.

При цьому, як ідеться у зверненнях, восьми членам Регламентного комітету від фракцій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» взагалі не було повідомлено про можливе засідання комітету 27 лютого. Із 17 членів комітету на вказаному засіданні були присутні лише п’ятеро, «у той же час, за Законом «Про комітети Верховної Ради України» засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою складу його членів».

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За словами першого заступника голови Регламентного комітету, члена фракції «Батьківщина» А.Пишного, такі дії з боку депутатів більшості є грубим порушенням вимог законодавства, що містять ознаки злочину.

«Ми категорично заявляємо, що 27 лютого жодного повноважного засідання Регламентного комітету не проводилося. Ми також зверталися до голови комітету з вимогою надання протоколу та стенограми цього засідання, проте документів так і не було надано. Сьогодні констатуємо порушення законів про Регламент Верховної Ради та про комітети ВР», - підкреслив А.Пишний.

З огляду на це депутати від опозиції вимагають від Генпрокуратури та МВС провести перевірку та вжити заходів для притягнення до кримінальної відповідальності членів Комітету ВР з питань регламенту та відповідальних працівників секретаріату, які здійснили фальшування документів.