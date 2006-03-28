На Прикарпатті пораховано 98% голосів

В Івано-Франківській області на виборах до Верховної Ради порахували голоси на 1012 виборчих дільницях, що становить 97,8%.

Як передає кореспондент УНІАН, за оперативними даними з виборчих дільниць, до парламенту на Прикарпатті лідирує блок „Наша Україна”. Станом на 8.00 „Наша Україна” набрала 45,3% (347 тис. 873 виборців), БЮТ – 29,9% (230 тис. 063), Український народний блок Костенка і Плюща – 5,4% (41 тис. 501), Громадянський блок ПОРА-ПРП – 3,3% (25 тис. 511), Соціалістична партія України – 2,2% (16 тис. 991), Партія регіонів – 1,8% (13 тис. 867), Народний блок Литвина – 1,1% (8 тис. 044), “Опозиційний блок НЕ ТАК” – 0,2% (1 тис. 439), Комуністична партія України – 0,5% (4 тис. 119), Блок Наталії Вітренко “Народна опозиція” – 0,2% (1 тис. 568).

На Прикарпатті працювало 1035 виборчих дільниць, кількість виборців становить 1 064 446 особи. Проголосували 768 тис. 196 виборців, або 71,3%.