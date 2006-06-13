Луценко: насувається хвиля кримінальних розборок

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що відсутність парламентської коаліції створює підгрунтя для початку кримінальних бізнес-розборок в Україні. Про це він заявив сьогодні в прямому ефірі телеканалу “1+1” після закінчення вечірнього випуску “ТСН”.

“Завдяки тому, що ми два з половиною місяці не маємо видимої централізованої влади, в країні починаються кримінальні бізнес-розборки, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. - То там, то там починають пострілювати бізнесменів, то там, то там починають силовим методом захоплювати підприємства”.

Міністр висловив занепокоєння такою ситуацією. “І мене дійсно турбує, що сьогодні ця невизначеність, це захоплення власним его з боку наших політиків, причому всіх мастей, призводить до дестабілізації життя країни”.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, відсутність реально діючої виконавчої влади в Україні “свідчить, що ми маємо парад амбіцій і подвійних стандартів від тих людей, яким люди делегували право управління країною”. “Це не красить помаранчеву коаліцію, скажу відверто”, - додав міністр.

На його переконання, відповідальність має бути покладена на всіх, хто обраний до Верховної Ради, і тому саме вони “мусять сформувати уряд, і то якнайшвидше”. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що цю свою заяву він робить не тому, щоб втручатися “в їхні внутріполітичні переговори”, а тому, що переживає за стабільність в країні.