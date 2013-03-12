СБУ визнала, що її співробітник був учасником смертельного ДТП зі «швидкою»

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «9 березня ц. р. о 14:45 у місті Феодосія, на перехресті вул. Сімферопольське шосе та вул. Чкалова, за участю співробітника Служби безпеки України відбулася трагічна дорожньо-транспортна пригода – зіткнення легкового автомобіля та автівки швидкої допомоги, внаслідок чого загинули лікар та фельдшер швидкої допомоги, інші пасажири швидкої дістали тілесні ушкодження».

За даним фактом прокуратурою м. Феодосії зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яке буде передано до Прокуратури АР Крим.

«Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих з приводу трагедії та запевняє, що всі обставини події будуть ретельно розслідувані, а винні понесуть покарання, відповідно до діючого законодавства України», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аварія відбулася 9 березня у Феодосії. "Швидка" везла до лікарні 22-річного хлопця, який перебував у комі, його супроводжував батько. На місці ДТП загинула 27-річна фельдшер. Травми дістали 32-річний водій легковика, 50-річний шофер "швидкої", 57-річні батько хлопця і лікар. Лікар помер у лікарні.

Прокуратура Феодосії почала кримінальне провадження за фактом цієї аварії. За інформацією наглядового відомства Криму, розслідування проводиться за частиною 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб).

Прокуратура перевіряє причетність до аварії працівників правоохоронних органів.

За інформацією сина лікаря, який загинув у ДТП, за кермом Volkswagen Passat був співробітник спецслужби. "Мій тато і фельдшер рятували життя молодого хлопця, стан у нього був критичний, його везли з сиреною і маяками, але оскільки погонам закон не писаний, і правила дорожнього руху теж, в них, порушуючи всі правила, вдарила тачка, у якій летів який СБУшний мажор", - написав Олег Сергєєв на сторінці в соцмережі "Вконтакте".