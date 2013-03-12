Польща анулювала візи українцям, яких прикордонники піймали на ринку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Прикордонної служби Польщі, українців затримали працівники Судецького відділу, відповідальні за контроль прикордонної території з Чехією.

Чотирьох громадян України – двох чоловіків та двох жінок - затримали на ринку в місті Любінь. "Згідно з наданими документами, українці повинні були співпрацювати з фірмою у Лодзі (у центральній частині Польщі), а насправді приїжджали на ринок, аби купувати одяг і техніку", - йдеться у повідомленні.

Ще двох українок було затримано у Кудові-Здруй та Якушицях.

Одна з громадянок України мала прострочену візу, а інша працювала, замість Польщі, у Чехії.

Прикордонники, згідно із законодавством, анулювали усім українцям видані візи та зобов'язали добровільно залишити територію Польщі.

Як повідомляв УНІАН, польські прикордонники з початку 2013 року виявили десятків громадян України, які перебували у Польщі без необхідних документів або неправомірно використовували видані візи.

У 2012 році польські прикордонники за порушення правил перебування у Польщі затримали близько 1,4 тис. українців, що на 200 осіб більше, ніж у 2011 році. Водночас з урахуванням кількості віз, які отримують громадяни України, зафіксовані порушення є мізерними: торік Польща видала українським громадянам понад 640 тисяч віз.