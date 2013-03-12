Тимошенко: Я все ще жива

Про це вона заявила в інтерв'ю Le Temps.

"Але головна проблема в тому, що Україна та інші пострадянські держави повертаються до диктатури. Я вважаю, що необхідні рішучі дії демократичного світу для боротьби з цією тенденцією. Нещадна боротьба з цією корупцією може стати початком кінця для цих неодиктаторів, що процвітають в молодих і тендітних демократіях", - підкреслила вона.

Юлія Тимошенко вважає, що результати її партії на останніх парламентських виборах дуже хороші "для країни, де демократичні інститути придушуються".

"Побіжний погляд на події в наших сусідів вселяє в нас надію, - говорить вона. - У Білорусі опозиція повністю відсторонена від виборів. У Росії опозиція може грати лише дуже обмежену роль. В Україні ж 70% виборців проголосували проти режиму. І це - офіційні результати, зафіксовані після фальсифікацій, організованих владою!" - підкреслила Тимошенко.

"Помаранчева революція" була ключовим моментом в новітній історії незалежної України, вважає Юлія Тимошенко.

"Вона визначила Україну як молоду пострадянську країну, населення якої поділяє європейські цінності, ідентичність та культуру. Нам належить пройти ще довгий шлях, але "помаранчева революція" задала моїм співгромадянам і мені вектор, що веде у Європу".

Юлія Тимошенко вважає "великою честю і великою відповідальністю" для себе факт висунення її єдиним кандидатом від опозиції на президентських виборах 2015 року.

"Звичайно, залишаються серйозні перешкоди. Мої наміри ясні і прозорі. Свідчення тому - відсутність згадки про "корупцію" і "особисте збагачення" у висунутих проти мене звинуваченнях. Я була засуджена за те, що робила все можливе, щоб українці не відчували себе зрадженими своїми політиками, щоб Україна була процвітаючою, демократичною, єдиною і гордою державою. Сподіваюся, що ЄСПЛ, який незабаром повинен винести висновок про законність мого процесу, зробить можливим, щоб мене судили не куплені владою судді, а народ, який повинен мати можливість на вільних і чесних виборах висловити свою думку про політику, що проводиться мною і моєю партією. Завдяки міжнародному тиску, підтримці української діаспори та активних демократичних сил нашої країни владі не вдалося мене знищити в політичному плані. Я все ще жива!".

Інопреса