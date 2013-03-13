Кочнєва збирається в Україну - дипломати займаються документами

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України, Міністерство закордонних справ Сирії 12 березня передало А.Кочнєву Посольству України в Дамаску.

«Посольством України в Сирії проводиться робота, пов’язана з її документуванням з метою повернення в Україну», - повідомили в МЗС. Стан здоров‘я української громадянки задовільний, її життю нічого не загрожує.

А.Кочнєвій надано матеріальну допомогу, забезпечено засобами зв’язку для підтримання контактів з рідними.

«А.Кочнєва висловила вдячність за заходи, які вживалися Українською державою задля її визволення, та повідомила про свої наміри повернутись на Батьківщину ближчим часом», - повідомили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочнєва приїхала до Сирії після того, як у цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".

11 жовтня 2012 року з'явилася інформація про те, що А.Кочнєву викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке називає себе підрозділом Вільної сирійської армії.

8 листопада 2012 року у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочнєвої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів і погрожують стратити А.Кочнєву 13 грудня, якщо на той час не одержать викуп.

У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займалася перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

11 березня 2013 року в ЗМІ з'явилася інформація, що А.Кочнєва втекла з полону сирійських бойовиків і наразі в безпеці.