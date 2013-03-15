Експерт: Акція протесту опозиції ризикує стати фальстартом
Акція «Вставай, Україно!», організована опозиційними політичними силами, переслідує відразу кілька цілей.
Таку думку висловив директор політичних програм Інституту Горшеніна Євген Курмашов на дискусійному майданчику Національного експертного форуму в соціальній мережі Facebook.
За його словами, перша причина акції «Вставай, Україно!» полягає в президентських амбіціях лідерів української опозиції.
«По-перше, Арсеній Яценюк сьогодні активно намагається повернути собі лідерську ініціативу в опозиційному таборі. Події перших місяців поточного року показали, що партнери Яценюка по опозиції – Кличко і Тягнибок – поки не готові визнавати Яценюка в якості лідера великої опозиційної команди, і розглядають його більше як рівноправного політичного партнера, – зазначив експерт. – До парламентських виборів Яценюк володів іміджем лідера об'єднаної опозиції, а сьогодні в інформаційному полі з'явилися нові суб'єкти – Тягнибок і Кличко. Події останніх місяців показали, що кожен з членів опозиційного тріумвірату готовий поборотися за право називатися лідером об'єднаної опозиції і довести, що саме його кандидатура гідна на висунення кандидатом в президенти в 2015 році від опозиції».
Євген Курмашов також заявив, що політичний сезон 2013-2015 вже фактично стартував.
«До остаточного вирішення по єдиному кандидату у президенти у опозиції залишилося часу трохи більше року, тому кожен з трьох претендентів на цю роль веде свою активну кампанію. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, це фактично праймеріз в опозиційному середовищі. І кожен з кандидатів веде свою міні-кампанію. Місяцем раніше Кличко перехопив лідерську ініціативу у Яценюка, коли УДАР поодинці організував блокування роботи парламенту з вимогою персонального голосування. А вже сьогодні Яценюк намагається відіграти ситуацію, стаючи головною дійовою особою загальнонаціональної акції «Вставай, Україно!», – зазначив директор політичних програм Інституту Горшеніна.
Друге завдання опозиційної акції, на думку експерта, чисто організаційне. «Це тестування організаційної мережі і технологій мобілізації. Опозиція вже розуміє, що без фактора вулиці, як і в 2004 році, їй не вдасться переломити ситуацію в ході найближчої президентської кампанії. Що б не говорили сьогодні лідери опозиції, акція «Вставай, Україно!» носить розминковий, тестовий характер», – впевнений Євген Курмашов.
На думку експерта Інституту Горшеніна, третє завдання акції опозиції – це формування порядку денного, вигідного саме опозиції. «Порядок денний, вигідний опозиції – це протестний порядок денний. Одне із завдань опозиції – каналізувати невдоволення громадян чинною владою у високу явку на вибори і високий результат. Опозиція намагається візуалізувати це невдоволення, зробити протест видимим, вивести людей на вулицю і, таким чином, вийти за рамки парламентського протистояння з владою», – повідомив Євген Курмашов.
«З іншого боку, опозиція серйозно ризикує зробити фальстарт, починаючи подібні акції майже за два роки до дати виборів. Впадає в око й той факт, що акція «Вставай, Україно!» не має одного чіткого меседжу і не має конкретної вихідної події. Новітня історія України знає дві успішні масові акції, які зробили величезний вплив на політичну ситуацію в країні – це «Україна без Кучми» і Помаранчева революція. Але обидві ці акції були прив'язані до дуже потужних вихідних подій – касетному скандалу і фальсифікації виборів президента. Не вдаючись у подробиці цих двох історій, можна констатувати, що саме вони стали імпульсом масових народних хвилювань у 2000-му і 2004-му роках. Зараз такого імпульсу немає, опозиція просто робить ставку на рекордно високі протестні настрої в суспільстві, але не факт, що ця стратегія виправдає себе», – резюмував Євген Курмашов.