Експерт: Акція протесту опозиції ризикує стати фальстартом

Таку думку висловив директор політичних програм Інституту Горшеніна Євген Курмашов на дискусійному майданчику Національного експертного форуму в соціальній мережі Facebook.

За його словами, перша причина акції «Вставай, Україно!» полягає в президентських амбіціях лідерів української опозиції.

«По-перше, Арсеній Яценюк сьогодні активно намагається повернути собі лідерську ініціативу в опозиційному таборі. Події перших місяців поточного року показали, що партнери Яценюка по опозиції – Кличко і Тягнибок – поки не готові визнавати Яценюка в якості лідера великої опозиційної команди, і розглядають його більше як рівноправного політичного партнера, – зазначив експерт. – До парламентських виборів Яценюк володів іміджем лідера об'єднаної опозиції, а сьогодні в інформаційному полі з'явилися нові суб'єкти – Тягнибок і Кличко. Події останніх місяців показали, що кожен з членів опозиційного тріумвірату готовий поборотися за право називатися лідером об'єднаної опозиції і довести, що саме його кандидатура гідна на висунення кандидатом в президенти в 2015 році від опозиції».

Євген Курмашов також заявив, що політичний сезон 2013-2015 вже фактично стартував.

«До остаточного вирішення по єдиному кандидату у президенти у опозиції залишилося часу трохи більше року, тому кожен з трьох претендентів на цю роль веде свою активну кампанію. Те, що ми спостерігаємо сьогодні, це фактично праймеріз в опозиційному середовищі. І кожен з кандидатів веде свою міні-кампанію. Місяцем раніше Кличко перехопив лідерську ініціативу у Яценюка, коли УДАР поодинці організував блокування роботи парламенту з вимогою персонального голосування. А вже сьогодні Яценюк намагається відіграти ситуацію, стаючи головною дійовою особою загальнонаціональної акції «Вставай, Україно!», – зазначив директор політичних програм Інституту Горшеніна.

Друге завдання опозиційної акції, на думку експерта, чисто організаційне. «Це тестування організаційної мережі і технологій мобілізації. Опозиція вже розуміє, що без фактора вулиці, як і в 2004 році, їй не вдасться переломити ситуацію в ході найближчої президентської кампанії. Що б не говорили сьогодні лідери опозиції, акція «Вставай, Україно!» носить розминковий, тестовий характер», – впевнений Євген Курмашов.

На думку експерта Інституту Горшеніна, третє завдання акції опозиції – це формування порядку денного, вигідного саме опозиції. «Порядок денний, вигідний опозиції – це протестний порядок денний. Одне із завдань опозиції – каналізувати невдоволення громадян чинною владою у високу явку на вибори і високий результат. Опозиція намагається візуалізувати це невдоволення, зробити протест видимим, вивести людей на вулицю і, таким чином, вийти за рамки парламентського протистояння з владою», – повідомив Євген Курмашов.

«З іншого боку, опозиція серйозно ризикує зробити фальстарт, починаючи подібні акції майже за два роки до дати виборів. Впадає в око й той факт, що акція «Вставай, Україно!» не має одного чіткого меседжу і не має конкретної вихідної події. Новітня історія України знає дві успішні масові акції, які зробили величезний вплив на політичну ситуацію в країні – це «Україна без Кучми» і Помаранчева революція. Але обидві ці акції були прив'язані до дуже потужних вихідних подій – касетному скандалу і фальсифікації виборів президента. Не вдаючись у подробиці цих двох історій, можна констатувати, що саме вони стали імпульсом масових народних хвилювань у 2000-му і 2004-му роках. Зараз такого імпульсу немає, опозиція просто робить ставку на рекордно високі протестні настрої в суспільстві, але не факт, що ця стратегія виправдає себе», – резюмував Євген Курмашов.