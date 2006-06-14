Тимошенко провела парелель між сьогоднішнім футболом і коаліцією

Переговорний процес щодо створення помаранчевої коаліції «був ширмою» для блоку «Наша Україна», який хоче створити коаліцію з Партією регіонів.

Про це заявила на пленарному засіданні парламенту лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що сьогодні вже стає очевидним, що «весь цей затягнутий, принижений, спаплюжений переговорний помаранчевий процес був абсолютною ширмою для справжніх намірів, справжніх планів і справжніх уподобань» блоку «Наша Україна». Лідер БЮТ зазначила, що ставилася мета не створити коаліцію, а знищити і дискредитувати переговорний процес.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, робилося все для того, щоб блок «Наша Україна» за 10 днів до того, як сплине час для створення коаліції, міг вийти і заявити, що процес зупинено і необхідно переходити до створення більш компромісної коаліції з Партією регіонів. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що вчорашня заява політради «Нашої України» чітко показує, з ким ця політична сила хоче створювати коаліцію. Вона підкреслила, що причина, яка називалася про зрив коаліції через наполягання СПУ на спікерстві Олександра МОРОЗА – це «виключно зачіпка» і вона не була «реальним приводом». За словами Ю.ТИМОШЕНКО, після сьогоднішньої заяви лідера СПУ О.МОРОЗА про готовність відмовитися від посади голови ВР, «Наша Україна» знайде «інші причини, інші умови та ультиматуми», які пояснюватимуть необхідність створення коаліції між «Нашою Україною» і Партією регіонів. Вона наголосила, що БЮТ не піде в коаліцію з Партією регіонів «не тому, що там мало симпатичних людей, а тому що принципи не ті». Вона підкреслила, що сьогодні має відбутися футбольний матч і вона твердо переконана, що українські футболісти «не укладуть коаліційну угоду з іспанською збірною і не відступлять від боротьби». «Але на жаль політики демонструють зовсім інші стандарти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона висловила сподівання, що в «Нашій Україні» є багато політиків, котрі не підуть на коаліцію із Партією регіонів. За її словами, вчора під час прийняття заяви, за неї не проголосували двоє нашоукраїнців Микола КАТЕРИНЧУК та Руслан КНЯЗЕВИЧ.

Водночас народний депутат Микола КАТЕРИНЧУК у своїй репліці заявив, що він не підтримав цю заяву (в ній йдеться про можливість переходу до переговорного процесу про створення іншої коаліції – УНІАН), оскільки виступає виключно за помаранчеву коаліцію. За його словами, від цієї помаранчевої коаліції «можуть програти окремі політики, але від іншої коаліції, на жаль програють демократичні процеси і демократія в Україні».

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.

Водночас 13 червня лідер блоку «Наша Україна», прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що “Наша Україна” готова розпочати переговори про створення коаліції спочатку. Він зазначив, що відтепер “Наша Україна” шукатиме вихід з ситуації, можливо, за рахунок розширення коаліції. При цьому, коментуючи можливість створення “коаліції чотирьох” – за участю Партії регіонів – лідер блоку назвав “найкращим для України”.