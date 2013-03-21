Повалій зареєструвала у Раді свій перший законопроект

Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді 19 березня.

В документі зазначається, що запропонований проект закону має регулювати відносини, пов’язані з оподаткуванням певних видів доходів, а саме ним буде виключено з оподатковуваного доходу благодійну допомогу, яка надається музичним і танцювальним колективам, групам, співакам для забезпечення їх участі їх у музичних конкурсах (фестивалях) та благодійну допомогу, яка надається фізичним особам-платникам податків для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї.

В поясненні до законопроекту говориться, що загальновідомим є той факт, що участь музичного та танцювального колективу, групи, співака у музичному конкурсі (фестивалі) потребує великих грошових витрат. Тому, найчастіше цим особам для участі в таких заходах певними фізичними або юридичними особами надається благодійна допомога, але на даний час несприятливими залишаються умови оподаткування, згідно з якими така благодійна допомога включається до оподатковуваного доходу.

“Таким чином, на сьогодні існує нагальна потреба впровадження пільг в оподаткування благодійної допомоги з метою стимулювання розвитку музичних і танцювальних колективів, груп, співаків на українській землі, які в подальшому на високому рівні представлять Україну у музичних конкурсах (фестивалях)”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Разом з тим, відзначається далі, не можна оминути увагою питання оподаткування благодійної допомоги на лікування. Адже благодійна допомога хворим на лікування включається до оподатковуваного доходу, тобто замість того, щоб витратити кошти на лікування хворі змушені платити податок.