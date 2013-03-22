У парламенті створено ще 5 міжфракційних об’єднань

Як передає кореспондент УНІАН, про формування об’єднань повідомив на засіданні ВР голова парламенту Володимир Рибак.

За його словами, нове міжфракційне депутатське об’єднання Черкащини очолив Омелян Парубок.

Спікер також повідомив про створення об’єднання “Карпатська група”, співголовами якого стали Андрій Тягнибок та Руслан Князевич.

Крім того, В.Рибак оголосив про створення міжфракційних депутатських об’єднань “За Чернігівщину”, головою якого обрано Олега Ляшка, і “Чернігівщина”, керівником якого обрано Валерія Дубіля.

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У Верховній Раді також створено міжфракційне депутатське об’єднання “За збереження природного комплексу “Біличанський ліс”.

Про це під час брифінгу повідомили члени міжфракційного об’єднання В’ячеслав Кутовий та Ірина Сех.

За їхніми словами, близько 50 народних депутатів із різних фракцій об’єдналися для спільної роботи над збереженням лісового масиву територією понад 6 тис. га, який знаходиться під загрозою знищення, адже його територія роздається у приватну власність.

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Основна мета діяльності депутатського об’єднання — сприяти присвоєнню природному комплексу “Біличанський ліс” високого природоохоронного статусу “Національний природний парк Біличанський ліс” з територією понад 6 тис. га у межах столиці України м. Києва від вулиці Генерала Наумова до річки Ірпінь (із заплавою ріки і водоохоронною зоною включно), і від Житомирського шосе — до автомагістралі Київ-Ковель (з малими річками Нивка і Любка в тій їх частині, що протікає через територію Біличанського лісу, включно).