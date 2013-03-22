Рада забрала мандат у міністра-сумісника

Верховна Рада України проголосувала про дострокове припинення повноважень народного депутата Павла Лебедєва.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 353 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова ВР Володимир Рибак нагадав, що Павло Лебедєв написав заяву про складення депутатських повноважень, оскільки є міністром оборони України.

За словами В.Рибака, П.Лебедєв був обраний до парламенту у 224-му мажоритарному окрузі в Севастополі і є представником Партії регіонів.