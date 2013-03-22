Рада забрала мандат у міністра-сумісника
12:29, 22 березня 2013Політика
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ВР достроково припинила повноваження народного депутата Лебедєва.
Лебедєв тепер - у законі
Верховна Рада України проголосувала про дострокове припинення повноважень народного депутата Павла Лебедєва.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 353 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Голова ВР Володимир Рибак нагадав, що Павло Лебедєв написав заяву про складення депутатських повноважень, оскільки є міністром оборони України.
За словами В.Рибака, П.Лебедєв був обраний до парламенту у 224-му мажоритарному окрузі в Севастополі і є представником Партії регіонів.
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