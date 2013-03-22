Рада забрала мандат у міністра-сумісника

12:29, 22 березня 2013
Політика
1226 0

ВР достроково припинила повноваження народного депутата Лебедєва.

Павло Лебедєв

Верховна Рада України проголосувала про дострокове припинення повноважень народного депутата Павла Лебедєва.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 239 із 353 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова ВР Володимир Рибак нагадав, що Павло Лебедєв написав заяву про складення депутатських повноважень, оскільки є міністром оборони України.

За словами В.Рибака, П.Лебедєв був обраний до парламенту у 224-му мажоритарному окрузі в Севастополі і є представником Партії регіонів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter