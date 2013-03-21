Рибаку вказали на ще одного сумісника у ВР

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак дав доручення комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визначитися щодо Павла Лебедєва, який є одночасно міністром оборони України та народним депутатом України і винести це питання на розгляд ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, це голова ВР зробив після того, як на засіданні парламенту народний депутат Павло Розенко зазначив, що процедура позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень “зайняла лише один тиждень”, а в той же час “три місяці представник Партії регіонів грубо порушує закон і жодної реакції з боку керівництва ВР немає”. Після цього В.Рибак дав відповідне доручення регламентному комітету.

Як відомо, П.Лебедєв обирався у мажоритарному окрузі в Севастополі, і в разі складення ним депутатських повноважень на цьому окрузі доведеться оголошувати позачергові вибори, тобто фракція ПР зменшиться на одного народного депутата.