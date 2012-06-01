Батьківщина оприлюднила «список Тимошенко»

«Ми підготували і передали в США і країни Європейського союзу два списки. Один короткий, в якому 13 прізвищ чиновників, політиків, суддів та працівників прокуратури і СБУ, які є, на нашу думку, першими і найбільш одіозними кандидатами на застосування санкцій. Другий список - розширений, у ньому 54 прізвища », - заявив заступник голови партії Григорій Немиря, пише Коммерсант-Україна.

54 людини широкого списку розподілені за категоріями: чиновники вищого ешелону, задіяні в переслідуванні опозиції; судді, слідчі і керівництво ГПУ, прокурори; інспектори НАК «Нафтогаз Україна» і експерти, що проводили «експертизи», які лежать в основі обвинувачення екс-прем'єра Юлії Тимошенко в перевищенні службових повноважень.

У першу групу увійшов, зокрема, президент Віктор Янукович, його старший син Олександр Янукович, який, за твердженням опозиції, «відповідає за фінансову підтримку клану» і радник президента Андрій Портнов. Його, а також главу АП Сергія Льовочкіна, в «Батьківщині» звинувачують в тому, що вони «є комунікаторами, які передають незаконні вказівки судам».

Крім них, у списку прем'єр-міністр Микола Азаров, міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, якого разом з усім МЗС звинувачують в організації дезінформації навколо справи Тимошенко.

ГПУ в списку очолює генеральний прокурор Віктор Пшонка. В ньому також вказана перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, заступник генпрокурора Євген Блажівський, заступник начальника відділу підтримки держобвинувачення Лілія Фролова, заступник прокурора Чернігівської області Олександр Нечвоглод, який, розслідував кримінальну справу Тимошенко. Всього ж опозиція пропонує застосувати санкції до 11 представникам ГПУ.

Не забули опозиціонери і про суддів. У документі вказаний суддя Печерського райсуду Родіон Кірєєв, голова Печерського райсуду Інна Отрош, а також судді Шевченківського районного та Київського апеляційного судів, задіяні в судових процесах Тимошенко. Всього в списку їх 11 осіб.

Як розповів Андрій Шкіль, «список Тимошенко» був наданий США в якості доповнення до проекту резолюції сенатора Джеймса Інхофа, що знаходиться на розгляді комітету з закордонних справ сенату США.