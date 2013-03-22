Опозиція підтримає євроінтеграційні закони, але вимагає список

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Він наголосив: “Ми вимагаємо, що було засідання комітетів — Комітету ВР з питань європейської інтеграції та Комітету ВР з правоохоронної діяльності для того, щоб з’ясувати конкретний перелік законів, який уряд внесе по європейській інтеграції”.

А.Яценюк при цьому підкреслив, що опозиція підтримає всі закони, що стосуються набуття повноправного членства України в ЄС.

В той же час А.Яценюк наголосив, що зараз урядом під виглядом євроінтеграційних законопроектів вносяться законопроекти, які не мають жодного відношення до європейських стандартів. Він зазначив, що одним із таких законопроектів є проект закону про спеціальну конфіскацію майн, відповідно до якого “майно може конфісковуватися не тільки в особи, яка скоїла злочин, а й в тієї особи, яка вірогідно мала відношення до цього злочину”.

А.Яценюк додав, що урядом пропонуються законопроекти щодо ведення кримінальної відповідальності для юридичних осіб, а також розширюється визначення хабара. Він наголосив, що це немає жодного стосунку до європейських стандартів і ухвалення таких законопроектів призведе до “переслідування будь-кого”. А.Яценюк підсумував, що таким чином створюється “репресивна машина в Україні через надання надмірних повноважень». За його словами, саме тому потрібен перелік євроінтеграційних законопроектів.