Регіоналів не бачили на засіданні Євро-НЕСТ цього тижня

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Секретаріаті Євро-НЕСТ, на цьому тижні в рамках Асамблеї відбулося лише засідання Комітету з соціальних питань, освіти, культури і громадянського суспільства, яке відбувалося в Брюсселі 19-20 березня.

При цьому, на засіданні були присутні три українських депутати: Степан Курпіль, Михайло Апостол (обидва - «Батьківщина») та Олег Панькевич (ВО «Свобода»).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат України від фракції Партії регіонів Ірина Бережна, яка є першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, заявила, що депутати-члени Комітету від Партії регіонів не могли взяти участь у засіданні Комітету, запланованому на 20 березня, у зв'язку з тим, що перебували в міжнародних відрядженнях. За її словами, депутати відвідували Парламентську Асамблею Ради Європи, а також брали участь у заходах в рамках Парламентської Асамблеї Євро-НЕСТ.

В результаті, Комітету не вдалося узгодити склад делегації в Комітеті міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС, що призвело до скасування запланованого на 3-5 квітня засідання цього Комітету.

Глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов також заявив сьогодні журналістам про те, що депутати від Партії регіонів непричетні до зриву засідання Комітету міжпарламентського співробітництва Україна-ЄС, про що й попередили голову Комітету з питань європейської інтеграції Верховної Ради Григорія Немирю.

“Для нього це не було несподіванкою. Він чомусь вважав за необхідне влаштувати шоу і запросити пресу, хоча заздалегідь знав, що представників Партії регіонів не буде на цьому комітеті, тому що більша частина знаходиться у відрядженнях по лінії Євросоюзу: на Парламентській Асамблеї Ради Європи і на Євро-НЕСТ. Ви можете це перевірити за відряджувальними документами, які є на руках у депутатів”, - сказав О.Єфремов.