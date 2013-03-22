Опозиція їде піднімати українців ще в трьох містах

Представники ВО "Свобода”, "Фронту змін” та партії "УДАР” проведуть наступні заходи в рамках всеукраїнської акції "Вставай, Україно!” у містах Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях.

Про це повідомив в коментарі УНІАН заступник голови ВО "Свобода”, депутат Верховної Ради України Юрій Сиротюк.

Він розповів, що 28 березня відбудеться піша хода та мітинг в Івано-Франківську, наступного дня, 29 березня, заходи опозиційних пройдуть у Тернополі, а 30 березня – у місті Чернівці.

„Участь в акціях братимуть лідер ВО "Свобода” Олег Тягнибок, лідер об’єднаної опозиції "Батьківщина” Арсеній Яценюк, планується участь лідера партії "УДАР” Віталія Кличка. Також будуть присутні депутати Верховної Ради України обрані від цих регіонів, а також депутати місцевих рад”, - розповів Юрій Сиротюк.

Він також зазначив, що детальні плани проведення заходів у цих містах – узгоджуються і будуть оприлюднені згодом.

Як повідомляв УНІАН, раніше опозиція провела акції в містах Вінниці, Ужгороді та Львові.