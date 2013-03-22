Опора: Зі 100 днів Верховна Рада засідала всього десять
За даними громадянської мережі “Опора”, протягом перших 100 днів роботи Верховної Ради нового скликання парламентарії засідали лише 10.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова правління “Опори” Ольга Айвазовська під час презентації дослідження.
“За 100 днів 20 днів були робочими. З них 10 днів парламентарії провели на пленарних засіданнях, на яких обговорювали кадрові питання, законопроекти, політику та реформи”, - повідомила вона.
За її словами, інші 10 днів депутати провели, блокуючи трибуну.
Крім того, як зазначила О.Айвазовська, ще 19 днів парламентарії витратили на роботу у комітетах.
“На жаль, протоколи засідань комітетів свідчать про те, що серйозна робота в них не розпочалась до сих пір. Перший етап був вирішення оргпитань. Ефективність більшості комітетів за 19 днів сумнівна”, - зазначила вона.
І ще 8 днів народні депутати витратили на роботу в округах. Проте, як зазначила О.Айвзовська, у деяких округах ще досі не працюють громадські приймальні.
Решта днів — 53 дні парламентарії відпочивали.
Тому, як вона зазначила, ефективність роботи парламенту можна оцінити лише у 10% за перші 100 днів.