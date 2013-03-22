Опора: Зі 100 днів Верховна Рада засідала всього десять

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова правління “Опори” Ольга Айвазовська під час презентації дослідження.

“За 100 днів 20 днів були робочими. З них 10 днів парламентарії провели на пленарних засіданнях, на яких обговорювали кадрові питання, законопроекти, політику та реформи”, - повідомила вона.

За її словами, інші 10 днів депутати провели, блокуючи трибуну.

Крім того, як зазначила О.Айвазовська, ще 19 днів парламентарії витратили на роботу у комітетах.

“На жаль, протоколи засідань комітетів свідчать про те, що серйозна робота в них не розпочалась до сих пір. Перший етап був вирішення оргпитань. Ефективність більшості комітетів за 19 днів сумнівна”, - зазначила вона.

І ще 8 днів народні депутати витратили на роботу в округах. Проте, як зазначила О.Айвзовська, у деяких округах ще досі не працюють громадські приймальні.

Решта днів — 53 дні парламентарії відпочивали.

Тому, як вона зазначила, ефективність роботи парламенту можна оцінити лише у 10% за перші 100 днів.