Азарову не сподобався тон опозиції у ВР

Про це він заявив сьогодні під час спілкування з користувачами Facebook.

"Сьогодні уряд у повному складі брав участь у Верховній Раді на "Годині уряду". На превеликий жаль, конструктивної дискусії не було, всі питання з боку опозиції говорили про те, що ніяк не можуть відійти від пристрастей виборчої кампанії. А деякі виступи були і з погрозами на адресу уряду, і образливі були для уряду, і загалом зводили дискусію в площину базарних міркувань", - зазначив М.Азаров.

Він вважає, що такий тон дискусії принижує не уряд, він принижує перш за все тих, хто в такому тоні веде цю дискусію, а в цілому - український парламент і країну.

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"У тій складній економічній ситуації, в якій перебуває наша країна, напевно, час відмовитися від популізму, від прагнення сподобатися, час показати свої знання, здатність запропонувати конструктивне рішення. Якби так було, ми були б вдячні нашим критикам. Тобто, наші критики мають показати, що вони вміють управляти, знають проблеми, а якщо все зводиться до банальних і примітивних популістських питань, то це характеризує перш за все рівень цих людей", - відзначив М.Азаров.