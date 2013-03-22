У Мілані підтвердили, що Романюка затримали

Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький, передає Українська правда.

"На наш запит, у прес-службі квестури (управління поліції) Мілану підтвердили факт затримання Романюка", - заявив Городецький.

"Він був затриманий в готелі, оскільки у відношенні до нього діє міжнародний запит на арешт. Згідно італійського законодавства, дані всіх, хто поселяється в готелях передаються до поліції і вводяться в спеціальну інформаційну систему для контролю", - сказано у повідомленні.

"При введенні даних Романюка, система показала, що він оголошений у міжнародний розшук. В наслідок цього, Романюк був затриманий. В поліції не змогли надати інших подробиць затримання, ні причини за якою він був оголошений у розшук", - заявив Городецький.

"В прес-службі також повідомили, що в Італії Романюк не скоїв жодного злочину", - додав він.

Як відомо, конкурент Тетяни Засухи по 94 округу на парламентських виборах, опозиціонер Віктор Романюк, який переховується в Європі від переслідування, був заарештований поліцією Італії в Мілані.

Водночас у МВС України немає офіційного підтвердження інформації про затримання у Мілані екс-кандидата в народні депутати Віктора Романюка.