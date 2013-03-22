У МВС поки не підтверджують затримання опозиціонера Романюка
18:09, 22 березня 2013Політика
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У МВС України немає офіційного підтвердження інформації про затримання у Мілані екс-кандидата в народні депутати Віктора Романюка, який балотувався до Верховної Ради у 2012 році в окрузі № 94 у Київській області.
МВС звернулося до Інтерполу / Фото УП
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи відповідне повідомлення окремих ЗМІ.
"Наразі немає у нас офіційного підтвердження від Інтерполу цієї інформації, але відповідний запит направлено до правоохоронних органів Італії", - зазначили в МВС, додавши, що 28 лютого відносно В.Романюка було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.
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