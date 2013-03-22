У МВС поки не підтверджують затримання опозиціонера Романюка

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, коментуючи відповідне повідомлення окремих ЗМІ.

"Наразі немає у нас офіційного підтвердження від Інтерполу цієї інформації, але відповідний запит направлено до правоохоронних органів Італії", - зазначили в МВС, додавши, що 28 лютого відносно В.Романюка було відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення особливо великих розмірах чужого майна) Кримінального кодексу України.