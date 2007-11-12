У Верховній Раді вже зайняті 270 крісел

Центральна виборча комісія на своєму черговому засіданні зареєструвала сьогодні ще 9 народних депутатів України, обраних на позачергових парламентських виборах 30 вересня 2007 року.

Як повідомили УНІАН у відділ взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, відповідно до Конституції України, Закону України "Про вибори народних депутатів України" й на підставі протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів народних депутатів України від 15 жовтня 2007 року, ЦВК зареєструвала, зокрема, 5 осіб, включених до виборчого списку Комуністичної партії України, 2 – до виборчого списку "Блоку Литвина", 1 – до виборчого списку Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" та 1 особу – до виборчого списку „Блоку Юлії Тимошенко”.

Присутнім на засіданні Центральної виборчої комісії зареєстрованим народним депутатам України були видані тимчасові посвідчення встановленого зразка.

Таким чином, станом на сьогодні ЦВК зареєструвала вже 270 народних депутатів із 450, які мають ввійти до складу ВР України.

Крім того, розглянувши особисту заяву про складення повноважень голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу № 50, Центральна виборча комісія внесла зміну до складу відповідної окружної виборчої комісії, затвердженого постановою ЦВК від 13 серпня 2007 року № 99, припинивши достроково повноваження зазначеної особи.