Комуністи: Тимошенко поводиться як президент всього всесвіту

Компартія України наполягатиме на тому, щоб саме Адам Мартинюк був обраний керівником робочої групи. Про це ІнтерМедіа консалтинг заявила представник Комуністичної партії України Катерина Самойлик.

“Я вважаю, що керівником має бути Адам Мартинюк, тому що це кращий варіант. Ця людина - добрий апаратник, людина, яка знає регламент ВРУ, Конституцію України. Це було б ідеально!”, - сказала вона.

Політик також прокоментувала заяву лідера БЮТ Юлії Тимошенко, що Партія регіонів і Комуністична партія навмисно затягують ухвалення рішень під час засідань підготовчої групи.

“Тимошенко – диктатор в спідниці. Юлія Володимирівна поводиться вже не як керівник коаліції і не як майбутній прем`єр-міністр, а як президент усього всесвіту. Вона думає, що їй будуть всі підкорятися. Даруйте, будь ласка, єдиний демократичний орган, який залишився в нашій державі, – це Верховна Рада України, і саме демократичним шляхом мають обиратися керівники робочої групи”, - зауважила співбесідниця ІМК.

Вона відкинула всі звинувачення Юлії Тимошенко на адресу КПУ і ПР, зауваживши при цьому, що не вони винні у ситуації, коли рівне число членів цієї групи проголосували і за Адама Мартинюка, і за Романа Зварича.

“Причому тут навмисне затягування, якщо така на сьогоднішній день розстановка політичних сил в парламенті? Потрібно з повагою ставитися і до інших суб`єктів і політичних сил, які пройшли на виборах у ВР, - підкреслила Катерина Самойлик і направила звинувачення на адресу самої Тимошенко: - Лідер БЮТ постійно створює перешкоди на шляху консолідації парламенту і українського суспільства”.