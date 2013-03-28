Тягнибок розповів президентові ПАРЄ про Голодомор, фальсифікації та поліцейську державу

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО «Свобода», з таким зверненням О.Тягнибок звернувся під час зустрічі з президентом ПАРЄ.

При цьому лідер «Свободи» нагадав, що у 2013 році Україна відзначає сумну 80-ту річницю Голодомору.

Крім того, в ході зустрічі О.Тягнибок поінформував президента ПАРЄ про «намагання Банкової переписати Конституцію «під себе» з метою «узурпувати владу». Він зазначив, що саме тому жоден із представників опозиції не бере участі “в так званій Конституційній асамблеї, оскільки опозиційні політичні сили виступають категорично проти несправедливого формування складу цього органу, підпорядкування її Президентові України та намагань влади за її допомогою внести зміни до Конституції щодо виборів Президента в парламенті”.

О.Тягнибок також наголосив ”на тотальній фальсифікації парламентських виборів 2012 року та постійному прагненні влади переписувати виборче законодавство перед кожними виборами”. За його словами, три опозиційні сили – «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» – “за партійними списками отримали більше мандатів, ніж Партія регіонів і комуністи, однак за рахунок мажоритарних округів партії влади та її сателітам комуністам вдалося сформувати більшість, тому зараз Партія регіонів знову хоче переписати виборчий закон, щоби вибори відбувалися виключно за мажоритарною системою».

Говорячи про київські вибори, лідер “Свободи” зазначив, що “влада боїться призначення виборів міського голови Києва та столичної міськради, оскільки однозначно програє опозиції, так само, як це було на парламентських виборах, коли жоден провладний кандидат-мажоритарник не виграв у Києві в жодному з 13 мажоритарних округів, а сама Партія регіонів посіла лише 4 місце”. За його словами, тому влада “всіляко прагне призначити вибори в Києві на 2015 рік, внаслідок чого мешканців столиці ще 2,5 роки буде позбавлено права обрати міську владу”.

О.Тягнибок також наголосив, що правоохоронна система потребує “докорінних змін”. За його словами, Україна “перетворюється на поліцейську державу” і сьогодні фінансування міліції, СБУ та прокуратури є більшим, ніж фінансування армії. Він підкреслив, що порушується законодавство з боку правоохоронних органів щодо громадян, зокрема під час акцій протесту. За його словами, “свавілля дійшло тої межі, що представники міліції не зважають на статус народного депутата, як це було, коли народні депутати від «Свободи» захищали громадян біля Гостинного двору в Києві; спецпідрозділи міліції били та затримували всіх підряд, не зважаючи, хто перед ними – журналісти, адвокати, народні депутати”.

“Усе це яскраво свідчить – в Україні немає правоохоронних органів, які би виконували свій конституційний обов’язок і захищали людей”, - додав він.

Крім того, О.Тягнибок зазначив, що необхідна реформа судоустрою, котра б передбачала, щоб суддів місцевих судів вибирала громада і вона ж мала право їх відкликати.