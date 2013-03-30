КМДА: Повінь затопить причали київського річкового порту

Київська міська державна адміністрація внесла до переліку проблемних місць можливого підтоплення повеневими водами на території Подільського району м.Києва причали річкового порту - від річкового вокзалу до пішохідного мосту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, до переліку також увійшли: елеватор ВАТ «Київмлин» на вул. Межигірська, 83; ВАТ «Київський річковий порт» на вул. Волошинській, 3-В; АТ «5-й експедиційний загін підводних та гідротехнічних робіт» на вул. Електриків, 4; каскад озер селища Шевченка – поміж вул. Кобзарська та вул. Красицького; перетин вулиць Фрунзе та Сирецької; перетин вулиці Фрунзе та провулку Мильний.