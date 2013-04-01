Яценюк підозрює, що ПР хоче переділити комітети Ради під себе

Перерозподіл у комітетах Верховної Ради відбувається тому, що Партія регіонів хоче змінити баланс на свою користь, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Погоджувальної ради, звертаючись до голови ВР Володимира Рибака щодо розгляду у четвер кадрових питань, А.Яценюк сказав: “Що стосується перерозподілу у комітетах, було б не просто правильно, а законно і логічно, щоб це питання піднялося у Вас на нараді, так само, як приймалось рішення щодо формування комітетів”.

За словами А.Яценюка, в опозиції є інформація, що “Партія регіонів хоче отримати перерозподіл у комітетах і змінити баланс на свою користь”.

“Ми хотіли б отримати спростування цієї інформації. Я думаю, що тут не буде питань”, - сказав він.