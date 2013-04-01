Македонія продовжила безвізовий режим для українців до 2018 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Посол Македонії в Україні Ацо Спаноскі.

“Македонія ухвалила рішення про продовження дії безвізового режиму з Україною на наступні 5 років. До 2018 року громадяни України без віз можуть відвідувати Македонію”, - сказав посол.

За його словами, завдяки цьому буде подовжено тісне співробітництво між Україною і Македонією в сфері культури, туризму, освіти, охорони здоров’я, науки, а також в економіці, чому сприятиме угода про зону вільної торгівлі.

«Впродовж кількох років ми побачили, що якщо немає віз, то і громадяни більше між собою спілкуються, і бізнесмени більше співпрацюють», - додав посол.

У свою чергу міністр закордонних справ України Леонід Кожара уточнив, що рішення македонського уряду дійсне з 15 березня цього року.

“Я думаю, що скасування візового режиму позитивно відіб’ється на двосторонніх відносинах, і дозволить збільшити поїздки громадян обох країн”, - сказав він.

Міністр також повідомив про домовленість скасувати візовий режимі для громадян Македонії на два роки - до 2015.

Л.Кожара також повідомив, що за останні три роки візовий режим скасовано з 17-ма країнами світу, зокрема Австралією, Албанією, Аргентиною, Болгарією, Ізраїлем, Кіпром, Норвегією.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня ц. р. в.о. директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс повідомляв, що Македонія продовжила дію безвізового режиму короткострокових поїздок громадян України до цієї країни до 15 березня 2014 року.

За його словами, відповідне рішення було ухвалено урядом Македонії 12 березня. Згідно з рішенням, громадяни України, які відвідуватимуть Македонію терміном до 90 днів, в’їжджатимуть на її територію за наявності дійсного паспорта для виїзду за кордон, полісу медичного страхування та підтвердження фінансового забезпечення із розрахунку 50 євро на день перебування.

За його словами, громадяни України, які здійснюють поїздки до Македонії наземним транспортом, мають потурбуватися про оформлення дво- або багаторазових віз для транзитного перетину території Румунії, Болгарії або інших країн.