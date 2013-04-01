Власенко назвав дату допиту Гайдука у справі Щербаня

Про це кореспонденту УНІАН повідомив захисник екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

«Допит буде 8 квітня. Ми тоді сказали, що 5-го буде орієнтовно, але суддя призначила на 8-ме число. Буде Гайдук», - сказав С.Власенко.

Водночас захисник висловив переконання, що допити свідків у справі Є.Щербаня проводяться в порушення чинного законодавства.

«Я ще раз підкреслю, що ці допити проводяться в порушення статті 225 КПК, яка чітко говорить, що такі допити можуть проводитися тільки у випадку, якщо є загроза життю свідка, в плані, що він серйозно хворий і може не дожити до суду, або є загроза його фізичного знищення, або серйозного тиску на нього. При цьому суд задовольняє все це. Це абсурд», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, суд задовольнив клопотання захисників Ю.Тимошенко щодо допиту в судовому засіданні у рамках досудового розслідування у справі про вбивство Є.Щербаня бізнесменів Сергія Тарути та В.Гайдука.

27 березня захисники Ю.Тимошенко повідомили, що вимагатимуть допиту С.Тарути і В.Гайдука у відкритому судовому засіданні. Вони є свідками Генеральної прокуратури, вже допитувалися слідчими і свідчення є у матеріалах справи.

С.Власенко заявляв, що «покази цих людей, очевидно, вступають у конфлікт з показами Володимира Щербаня, і прокуратура чомусь не хоче їх допитувати у публічному режимі».