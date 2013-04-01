Янукович призначив заступників міністра Клименка

Також глава держави призначив Віктора Левицького заступником міністра доходів і зборів - керівником апарату і Андрія Ігнатова - заступником міністра.

Тексти відповідних указів оприлюднені на сайті Президента України.

Іншими указами В.Янукович звільнив С.Дериволкова та А.Ігнатова з посад заступників голови Державної податкової служби України, а також О.Дороховського - з посади першого заступника голови Держмитслужби.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 року указом Президента на базі Державної податкової і Державної митниці служб було створено Міністерство податків і зборів, яке очолив Олександр Клименко.