На сайті Януковича оприлюднили декларації керівництва АП
На офіційному сайті Президента оприлюднені Декларації керівництва Адміністрації Президента України за 2012 рік.
Глава Адміністрації Президента України, його заступники, Радники Глави держави оприлюднили декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік. Про це інформує прес-служба Президента Віктора Януковича.
Зокрема, з деклараціями Глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової, заступника Глави Адміністрації Президента України Сергія Ларіна, заступника Глави Адміністрації Президента України Олега Рафальського, прес-секретаря Президента України Дарії Чепак, радника Президента України Андрія Портнова, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Андрія Гончарука, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Марини Ставнійчук, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань гуманітарного розвитку Юрія Богуцького, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань реформування соціальної сфери Юрія Каракая, радника Президента України - Керівника Головного контрольного управління Анатолія Балюка можна ознайомитися на офіційному сайті Президента України.