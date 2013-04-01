На сайті Януковича оприлюднили декларації керівництва АП

Глава Адміністрації Президента України, його заступники, Радники Глави держави оприлюднили декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік. Про це інформує прес-служба Президента Віктора Януковича.

Зокрема, з деклараціями Глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, першого заступника Глави Адміністрації Президента України Ірини Акімової, заступника Глави Адміністрації Президента України Сергія Ларіна, заступника Глави Адміністрації Президента України Олега Рафальського, прес-секретаря Президента України Дарії Чепак, радника Президента України Андрія Портнова, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Андрія Гончарука, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Марини Ставнійчук, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань гуманітарного розвитку Юрія Богуцького, радника Президента України - Керівника Головного управління з питань реформування соціальної сфери Юрія Каракая, радника Президента України - Керівника Головного контрольного управління Анатолія Балюка можна ознайомитися на офіційному сайті Президента України.