ЗМІ: ПР готова говорити з опозицією тільки про Азарова і пенсії

"На нашу вимогу глава парламенту Володимир Рибак направив звернення в усі комітети, щоб вони розглянули резолюцію про недовіру уряду з тим, щоб у п'ятницю внести це питання до порядку денного", - заявив журналістам Арсеній Яценюк, якого цитує Комерсант-Україна.

Фракція КПУ поки не знає, чи буде вона голосувати за відставку Азарова. Але у фракції вже є своє бачення можливого голосування.

"Зараз голосів у парламенті немає. Результативне голосування можливе за єдиного варіанту - якщо Партія регіонів веде подвійну гру, намагаючись зняти Миколу Азарова руками опозиції, і дасть для цього свої голоси. Такий варіант можливий. Давно відомо, що не всі представники ПР хотіли призначення Миколи Азарова", - заявив комуніст Олександр Голуб.

У Партії регіонів запевнили, що вони не будуть голосувати за відставку свого ж уряду.

"Я впевнений, що ця постанова (про відставку Миколи Азарова. - Ред.) не набере голосів. ПР, звичайно, голосувати не буде! Будь-які заяви з цього приводу - політична гра, можливо, комуністи самі проголосують", - заявив заступник голови фракції ПР Юрій Воропаєв.

У ПР також кажуть, що з усього списку вимог опозиції регіонали готові обговорити всього два.

"З усіх умов опозиції можна виконати дві: поставити на розгляд резолюцію щодо уряду і розглянути питання про скасування пенсійної реформи. Що стосується Києва, максимум, що ми можемо - звернутися до Конституційного суду з проханням прискорити розгляд нашого звернення, але до рішення суду ми голосувати не будемо", - заявив Михайло Чечетов.