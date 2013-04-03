ЗМІ: Кілька комітетів ВР оголосили недовіру діючому уряду

"Сьогодні з моєї ініціативи на засіданні Комітету з питань бюджету Верховної Ради у присутності 19 членів комітету було підтримано резолюцію про недовіру уряду Азарова. 11 голосів "за", - сказано у повідомленні.

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"Коли регіонали зрозуміли, що було прийнято таке рішення, одразу почали тікати з засідання, імітуючи відсутність кворуму. Але секретар комітету Володимир Шкварлюк ("Батьківщина") на початку голосування чітко зафіксував кількість депутатів, присутніх на засіданні", - цитує депутата Українська правда.

"Питання на голосування ставила Оксана Калетник (КПУ), заступник голови комітету, так як голова комітету Євген Геллер (ПР) на той час уже покинув засідання. Отже, зроблено перший крок до винесення резолюції про недовіру уряду в українському парламенті", - заявив Медуниця.

Водночас позафракційний депутат Юрій Дерев'янко та депутат від "Удару" Віктор Чумак написали, що комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією також висловив недовіру уряду.

"Відправили Уряд Азарова у відставку. Поки що лише на рівні нашого комітету. Комітет з питань боротьби з оргзлочинність і корупцією підтримав резолюцію про недовіру уряду Азарова. Усі члени, окрім регіоналів Джиги, Коржева та Табачника голосували "за", - сказав Дерев'янко.

Чумак додав, що формулювання комітету - "за незадовільну реалізацію державної антикорупційної програми, невиконання законодавства щодо запобігання та протидії корупції, повий провал антикорупційної політики, про що свідчать оцінки української громадськості та міжнародної спільноти".

Недовіру уряду висловили також комітет з питань освіти та науки, а також комітет з питань культури, про що повідомили на своїх сторінках у соцмережах депутати "Батьківщини" В'ячеслав Кириленко та Леонід Ємець.