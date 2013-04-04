З України вигнали ще одного «злодія в законі»

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Автономній Республіці Крим затримали злодія в законі, відомого у кримінальних колах на прізвисько «Курша» та видворили з України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, він був «коронований» у 1992 році, неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за участь у незаконному злочинному формуванні, незаконний обіг зброї та наркотиків у Російській Федерації та Грузії. Останні два рази відбував покарання в Грузії за приналежність до категорії злодіїв у законі. Внаслідок акту амністії наприкінці 2012 року з місць позбавлення волі його було звільнено.

Відомо, що Курша підтримує та поширює злодійські «традиції», бере активну участь у злодійських «сходках», тому йому заборонено в’їзд на територію України терміном на 5 років.

Як з’ясувалось, він прибув до України з порушенням міграційних правил. Чоловіка затримали у Саках та видворили з території України.