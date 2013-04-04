Власенко не здивований, що Стаднійчук хоче вийти з «Батьківщини»

17:07, 04 квітня 2013
Політика
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Колишній народний депутат Сергій Власенко не здивований, що Роман Стаднійчук, який пройшов до Верховної Ради на його місце, має намір вийти із фракції «Батьківщина».

Власенко каже, що своє ставлення до Стаднійчука висловлював давно

Про це С.Власенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.
«Хочу нагадати, що я своє ставлення до цієї людини висловив, якщо я не помиляюсь, у день прийняття ним присяги. Я публічно заявив про те, що в мене була інформація про те, що ця людина звільнилася зі свого місця роботи в той день, коли Рибак подав позов до Вищого адміністративного суду, 28 лютого. Тобто, ще я не знав про існування цього позову, а людина звільнилася з роботи, щоб зайти на моє місце. Я про це сказав публічно», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, Р.Стаднійчук на засіданні парламентської більшості на Банковій заявив, що вийде із фракції «Батьківщина», коли буде відновлено повноцінну роботу Верховної Ради.

Р.Стаднійчук заявив, що у своїй «практичній діяльності діяв на користь своїх підзахисних, а також громадян України», а тому хоче продовжувати роботу в парламенті.

Він зазначив, що хоче працювати на користь людей, «задля цього написав заяву про вихід із фракції «Батьківщина».

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