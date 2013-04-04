Власенко не здивований, що Стаднійчук хоче вийти з «Батьківщини»

Про це С.Власенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

«Хочу нагадати, що я своє ставлення до цієї людини висловив, якщо я не помиляюсь, у день прийняття ним присяги. Я публічно заявив про те, що в мене була інформація про те, що ця людина звільнилася зі свого місця роботи в той день, коли Рибак подав позов до Вищого адміністративного суду, 28 лютого. Тобто, ще я не знав про існування цього позову, а людина звільнилася з роботи, щоб зайти на моє місце. Я про це сказав публічно», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 квітня, Р.Стаднійчук на засіданні парламентської більшості на Банковій заявив, що вийде із фракції «Батьківщина», коли буде відновлено повноцінну роботу Верховної Ради.

Р.Стаднійчук заявив, що у своїй «практичній діяльності діяв на користь своїх підзахисних, а також громадян України», а тому хоче продовжувати роботу в парламенті.

Він зазначив, що хоче працювати на користь людей, «задля цього написав заяву про вихід із фракції «Батьківщина».