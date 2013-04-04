«Свобода» спростувала свої звинувачення до губернатора Київщини

Всеукраїнське об’єднання «Свобода» за рішенням суду спростувало свою заяву від 7 березня 2012 року про те, що голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк особисто проводив агітацію на минулорічних виборах міських голів Обухова та Василькова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської ОДА, посилаючись на інформацію, розміщену на сайті ВО «Свобода».

"Відомості, поширені та розповсюджені Всеукраїнським Всеукраїнським об'єднанням "Свобода" на інтернет-сайтах: http://www.kyiv.svoboda.org.ua http://www.svoboda.org.ua, стосовно Присяжнюка Анатолія Йосиповича, а саме: "…14 лютого 2012 року голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк відкрито агітував за кандидата на посаду Обухівського міського голови від Партії регіонів Олександра Левченка…"; "…До речі цю ж технологію фальсифікації ми вже спостерігали на місцевих виборах в місті Василькові, де зараз її виконавці притягнуті до кримінальної відповідальності і дають документальні свідчення про те, хто організував ті фальсифікації. Йдеться про голову Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка…", такими, що є недостовірними", - йдеться у повідомленні партії.