Яценюк заявляє про можливий заколот у «Батьківщині» - підозрює 3 однопартійців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи ситуацію із виходом депутатів зі складу фракції “Батьківщина”.

Він зазначив, що спочатку народні депутати написали заяви, які він продемонстрував раніше, про відкликання попередніх заяв щодо виходу із фракції “Батьківщина”, але “потім приїхав Клюєв, і я думаю, що мільйонів 10-15 доларів напевно дали кожному, а у мене немає таких грошей”. “Тобто це люди, які продалися”, - зазначив А.Яценюк.

Він зауважив, що даний сценарій розробляється не перший день і спрямований на те, щоб “зробити заколот у фракції «Батьківщина».

“Сценарій у них (Партії регіонів — УНІАН) основний і базовий, вони ще мають трьох людей всередині фракції, які не збираються виходити із фракції, але які хочуть зробити заколот у фракції — основне завдання “збити” мене з керівника фракції і розколоти фракцію. І це завдання виконується послідовно”, - заявив А.Яценюк.

На його переконання, основне завдання Партії регіонів на сьогодні – завдати «удару по найбільшій опозиційній фракції, і в рамках цього завдання працює ще три людини всередині фракції».

Голова фракції «Батьківщина» зазначив, що у фракції знають прізвища цих депутатів і викриють їх, але при цьому він не назвав жодного прізвища.

А.Яценюк зазначив, що даний сценарій реалізується протягом останніх трьох місяців за особистою вказівкою Президента Віктора Янукович, «а виконавець цього сценарію - Андрій Клюєв».

За даними А.Яценюка, що в рамках цього сценарію троє депутатів мають створити фракцію “За Юлю”, а фактично фракція буде “За Вітю”.

При цьому він заявив, владі не вдасться втілити заколот у «Батьківщині». “Контрреволюція буде придушена”, - зазначив А.Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир Рибак на сьогоднішньому засіданні парламенту, яке проходило у будівлі комітетів ВР на вулиці Банковій, заявив, що депутати Олег Канівець, Віталій Немілостівий, Роман Стаднійчук та Ігор Скосар вийшли із фракції “Батьківщина”.

Пізніше голова фракції “Батьківщина” А.Яценюк продемонстрував заяви Р.Стаднійчука, І.Скосара і В.Немілостівого про те, що вони залишаються у фракції “Батьківщина”.